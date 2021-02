LIVE – Super-G femminile Garmisch 1 febbraio 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di lunedì 1 febbraio 2021) La DIRETTA scritta del secondo Super-G femminile di Garmisch Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. La gara è stata posticipata di un giorno a causa della nebbia presente nella parte bassa del tracciato durante la mattinata di domenica. La gara è in programma lunedì 1 febbraio alle ore 10:50. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lascritta del secondo-GdiPartenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. La gara è stata posticipata di un giorno a causa della nebbia presente nella parte bassa del tracciato durante la mattinata di domenica. La gara è in programma lunedì 1alle ore 10:50. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Garmisch-Partenkirchen: oggi il meteo è ok, alle 10.50 scatta il secondo super-g femminile #1Febbraio - neveitalia : LIVE da Garmisch-Partenkirchen: oggi il meteo è ok, alle 10.50 scatta il secondo super-g femminile #1Febbraio… - matgand77 : RT @DAZN_IT: Giorgio Tavecchio, fra segreti da kicker e... pronostici da Super Bowl ?? 'Brady è come una marea che ti attrae' è su #DAZN -… - DAZN_IT : Giorgio Tavecchio, fra segreti da kicker e... pronostici da Super Bowl ?? 'Brady è come una marea che ti attrae' è s… - infoitsport : LIVE Roma-Hellas Verona 3-0: super primo tempo dei giallorossi! Decidono Mancini, Mkhitaryan e Mayoral -