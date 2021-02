Il messaggio di Michela Moioli a Sofia Goggia | “Amica mia | tornerai sul podio”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “mia, anche quest’anno la sfortuna ha voluto mettere il suo zampino nella tua stagione. Non ci voleva”. Inizia così ilche, campionessa olimpionica di snowboardcross, ha dedicato all’e collega, dopo l’incidente che è costato alla fuoriclasse bergamasca dello sci la partecipazione ai prossimi mondiali di Cortina. “Ti ho vista, seduta nel letto dell’ospedale – continua, postando una foto che le ritrae insieme all’sorridenti – ad aspettare un referto che in cuor tuo conoscevi già. Ma sai dove ti ho vista? Sul tetto del mondo, sul gradino più alto del, sorridente con tutta la tua grandezza e forza. Unche quest’anno hai dominato ...

'Amica mia, anche quest'anno la sfortuna ha voluto mettere il suo zampino nella tua stagione. Non ci voleva'. Comincia così il messaggio che Michela Moioli, olimpionica dello snowboard, ha dedicato a Sofia Goggia dopo l'incidente che è costato alla regina dello sci la partecipazione ai prossimi mondiali di Cortina.