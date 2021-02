Il Festival resta a Sanremo ma senza pubblico (e con Fedez) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Niente pubblico in teatro e niente eventi collaterali. Dimenticate i turisti e i fan che affollano le strade della cittadina ligure: stavolta a Sanremo non ci sarà molto movimento né movida, colpa del covid-19. La decisione è ormai stata presa: il Festival resta a Sanremo ma senza pubblico in sala. Il Teatro Ariston di Sanremo non ce l’ha fatta a passare per uno studio televisivo e la direzione artistica del Festival si vede costretta a rinunciare alla presenza del pubblico, figuranti o meno, onde evitare di incappare in beghe penali. Tante le ipotesi a proposito dell’effettivo svolgimento del Festival di Sanremo, da subito a rischio. Dopo il posticipo delle ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nientein teatro e niente eventi collaterali. Dimenticate i turisti e i fan che affollano le strade della cittadina ligure: stavolta anon ci sarà molto movimento né movida, colpa del covid-19. La decisione è ormai stata presa: ilmain sala. Il Teatro Ariston dinon ce l’ha fatta a passare per uno studio televisivo e la direzione artistica delsi vede costretta a rinunciare alla predel, figuranti o meno, onde evitare di incappare in beghe penali. Tante le ipotesi a proposito dell’effettivo svolgimento deldi, da subito a rischio. Dopo il posticipo delle ...

AlicePenzavalli : Ariston, forse Assago. Marzo, forse aprile. Qualche sarà sarà, al momento resta solo una certezza: il Festival de… - PrimaCommunica2 : Festival di Sanremo: Fedez resta in gara con Francesca Michielin. Lo ha stabilito la direzione artistica - selishardliquor : RT @eddyanselmi: Caso D'Alessio-Bertè, #Sanremo2012, 30 secondi del duetto su YouTube a inizio gennaio, prima che il brano sia ammesso al F… - alessiadaniele8 : @Sanremo_2021 Se il Festival venisse cancellato sarebbe una sconfitta per tutti. Per Amadeus, per la Rai, per chi c… - MicheleBisceg10 : RT @LucillaMasini: Sanremo 2021, Amadeus resta e accetta le decisioni di Rai e Cts. Ma va? E noi convinti che avrebbe rinunciato a un compe… -