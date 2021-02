Il fallimento di una classe dirigente (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’ennesimo desolante spettacolo che la politica italiana ha mandato in scena nelle ultime settimane lascia poca fiducia sul fatto che il Paese possa riuscire a rialzarsi presto dalle tremende difficoltà che lo attanagliano. Tra alcune settimane saremo chiamati a presentare alla Commissione europea il nostro piano per il Next Generation Eu e – qualunque epilogo avrà la crisi di governo – risulta difficile pensare che i nostri emissari arriveranno a Bruxelles con un programma organico e una lista di progetti ben dettagliati. Dopo gli applausi ricevuti per il modo in cui aveva gestito la prima ondata del Covid, il Governo si è aggrovigliato su se stesso, colpevole di schizofrenici cambi di rotta di fronte alla seconda ondata e di ostinato immobilismo al cospetto dell’epocale occasione del Recovery Plan. Partiti senza identità La maggioranza giallo-rosso-viola ha ampiamente palesato i ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’ennesimo desolante spettacolo che la politica italiana ha mandato in scena nelle ultime settimane lascia poca fiducia sul fatto che il Paese possa riuscire a rialzarsi presto dalle tremende difficoltà che lo attanagliano. Tra alcune settimane saremo chiamati a presentare alla Commissione europea il nostro piano per il Next Generation Eu e – qualunque epilogo avrà la crisi di governo – risulta difficile pensare che i nostri emissari arriveranno a Bruxelles con un programma organico e una lista di progetti ben dettagliati. Dopo gli applausi ricevuti per il modo in cui aveva gestito la prima ondata del Covid, il Governo si è aggrovigliato su se stesso, colpevole di schizofrenici cambi di rotta di fronte alla seconda ondata e di ostinato immobilismo al cospetto dell’epocale occasione del Recovery Plan. Partiti senza identità La maggioranza giallo-rosso-viola ha ampiamente palesato i ...

