Fiere | Guidesi | ' Governo si occupi del comparto | per ora solo briciole'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - "Ilsisubito e seriamente delfieristico, fortemente in difficoltà a causa di decisioni sbagliate proprio da parte dell'Esecutivo". Così l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guidoin merito alla difficile situazione del. "Ad oggi - ha sottolineato - ilConte ha stanziato, nello specifico l'1,8% dei 408 milioni di euro a fondo perduto previsti. Di questo passo verrà completamente messo in ginocchio un altro settore italiano strategico che contribuisce a far conoscere al mondo le eccellenze lombarde". La Regione Lombardia nei prossimi giorni "metterà in campo una nuova misura proprio per sostenere il sistema ...

Lo dichiara l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guidoin merito alla difficile situazione del comparto. ASSESSORE: PER ORA SOLO BRICIOLE - 'Ad oggi - ha rimarcato -...... Guido. 'Penso, per esempio, agli 80 milioni di euro - ha spiegato - per far decollare la ... al credito d'imposta per le, ai 350 milioni di euro di ristori pere congressi, al ..."Ad oggi - ha sottolineato - il Governo Conte ha stanziato solo briciole, nello specifico l'1,8% dei 408 milioni di euro a fondo perduto previsti. Di questo passo verrà completamente messo in ginocchi ...La Lombardia chiama ancora una volta Guido Bertolaso per affrontare l'emergenza sanitaria. Questa volta l'ex capo della protezione civile ...