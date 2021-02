Europa incontenibile | Piazza Affari non è da meno

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Insi scatenano gli acquisti, così come ache mostra un’ottima performance. In mattinata è arrivata la conferma che la crescita del manifatturiero in Eurozona rimane elevata, dopo che le borse avevano aperto in rialzo sulla scia delle buone performance asiatiche. Intanto continua la “retail mania”, con l’argento che si è spinto fino a quota 30 dollari all’oncia. Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,208. L’Oro continua gli scambi a 1.864,3 dollari l’oncia, con un aumento dello 0,90%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,11%), raggiunge 52,78 dollari per barile. Scende lo spread, attestandosi a +112 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,58%. Tra le principali Borse europee in luce Francoforte, con un ampio ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa incontenibile

Il Messaggero

Insi scatenano gli acquisti , così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. In mattinata è arrivata la conferma che la crescita del manifatturiero in Eurozona rimane elevata, dopo ...... in piazza la militanza e l'opinione dell'anti Stato, qui e oggi inprevalentemente destra ... Sono informate e convinte del loroinalienabile e insopprimibile e incontinente diritto ...(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance. In mattinata è arrivata la conferma che la crescita del manifatturiero in Eurozona rimane ...Senso di appartenenza, umiltà, predisposizione alla fatica:è il cuore pulsante dei nerazzurri, la carta d’identità da presentare all’imbarco. , perché è così che interpreta ogni partita. Sarà il cuore ...