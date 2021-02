Covid, l'ondata peggiore: in questa seconda parte della pandemia 49.274 decessi. Nella prima erano 34.278 (Di lunedì 1 febbraio 2021) La seconda ondata ha colpito l'Italia come un vortice, ancora più potente e letale della prima. Secondo l'ultimo report pubblicato dall'Istituto superiore di sanità da ottobre a oggi sono quasi 50mila ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Laha colpito l'Italia come un vortice, ancora più potente e letale. Secondo l'ultimo report pubblicato dall'Istituto superiore di sanità da ottobre a oggi sono quasi 50mila ...

