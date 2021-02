Covid, le varianti sono qui fra noi? C'è chi, a Perugia, si ammala per la seconda volta... (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le varianti sono qui fra noi e c'è gente, a Perugia , che si ammala per la seconda volta. Si sa, ma non si dice. L'Inviato Cittadino parla da ex contagiato (ai primi di marzo), uscito indenne dall'... Leggi su perugiatoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lequi frae c'è gente, a, che siper la. Si sa, ma non si dice. L'Inviato Cittadino parla da ex contagiato (ai primi di marzo), uscito indenne dall'...

Agenzia_Ansa : La Germania sta ordinando vaccini anti Covid per il 2022 nel caso in cui fossero necessarie dosi regolari o di rich… - robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - TgLa7 : Il #vaccino anti-Covid di Moderna è efficace contro le #varianti inglese e sudafricana. Lo riferisce l'azienda in un comunicato. - TV2000it : RT @siamonoitv2000: #Covid, le tre #varianti preoccupano il mondo: sono più pericolose? Cosa sappiamo? Oggi a Siamo Noi un focus con Stefan… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - “Anticorpi #monoclonali attivi dopo 5 minuti”. Il presidente di @FondazioneTLS ha spiegato la dif… -