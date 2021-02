Coronavirus, Azzolina: “Il rientro a scuola non fa crescere i contagi”. Trenta milioni in più per i disabili in classe (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’appello alla responsabilità della ministra dell’Istruzione: «Però ragazzi non rischiate fuori dalle aule» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’appello alla responsabilità della ministra dell’Istruzione: «Però ragazzi non rischiate fuori dalle aule»

fanpage : Reintro a scuola, la Ministra Azzolina è soddisfatta ma invita a mantenere la prudenza #1febbraio - lilaacskyy : RT @LaStampa: Coronavirus, Azzolina: “Il rientro a scuola non fa crescere i contagi”. Trenta milioni in più per i disabili in classe https:… - BreakingItalyNe : RT @LaStampa: Coronavirus, Azzolina: “Il rientro a scuola non fa crescere i contagi”. Trenta milioni in più per i disabili in classe https:… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Coronavirus, Azzolina: “Il rientro a scuola non fa crescere i contagi”. Trenta milioni in più per i disabili in classe https:… - LaStampa : Coronavirus, Azzolina: “Il rientro a scuola non fa crescere i contagi”. Trenta milioni in più per i disabili in cla… -