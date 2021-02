Cessione Inter, saltata la trattativa con Bc Partners (Di martedì 2 febbraio 2021) saltata la trattativa con Bc Partners per la Cessione dell’Inter. L’accordo sul prezzo non è stato trovato. MILANO – E’ saltata la trattativa con Bc Partners per la Cessione dell’Inter. Come riportato dal Corriere della Sera, il presidente Zhang ha comunicato ai vertici italiani della società nerazzurra la notizia di uno stop ai contatti con il fondo statunitense. Il 29 gennaio era stata fissata la deadline per l’offerta, ma non c’è stata nessuna proposta per poter acquistare le quote di maggioranza del club nerazzurro. Non una buona notizia per Suning che sperava di poter completare l’operazione in breve tempo. Le trattative proseguono Le trattative per la Cessione ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021)lacon Bcper ladell’. L’accordo sul prezzo non è stato trovato. MILANO – E’lacon Bcper ladell’. Come riportato dal Corriere della Sera, il presidente Zhang ha comunicato ai vertici italiani della società nerazzurra la notizia di uno stop ai contatti con il fondo statunitense. Il 29 gennaio era stata fissata la deadline per l’offerta, ma non c’è stata nessuna proposta per poter acquistare le quote di maggioranza del club nerazzurro. Non una buona notizia per Suning che sperava di poter completare l’operazione in breve tempo. Le trattative proseguono Le trattative per la...

