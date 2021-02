Bogota (Colombia) – Incidente fra due lance in mare: almeno 10 morti molti dispersi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le unità di soccorso hanno sinora salvato 35 persone. La destinazione del gruppo? Una festa di compleanno Lo scontro ed il successivo naufragio in mare ieri di due lance che trasportavano in Colombia una cinquantina di persone che si recavano ad una festa ha avuto un bilancio di almeno dieci morti e quasi certamente altrettanti Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le unità di soccorso hanno sinora salvato 35 persone. La destinazione del gruppo? Una festa di compleanno Lo scontro ed il successivo naufragio inieri di dueche trasportavano inuna cinquantina di persone che si recavano ad una festa ha avuto un bilancio didiecie quasi certamente altrettanti

