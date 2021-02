Banchi a rotelle ritirati in Veneto/ 'Causano mal di schiena e problemi posturali' (Di lunedì 1 febbraio 2021) C'è poi il caso del preside Alfonso D'Ambrosio che, come evidenziato dal quotidiano, dopo essersi lamentato su Facebook è finito sotto procedimento disciplinare . Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 1 febbraio 2021) C'è poi il caso del preside Alfonso D'Ambrosio che, come evidenziato dal quotidiano, dopo essersi lamentato su Facebook è finito sotto procedimento disciplinare .

matteosalvinimi : Un fiume di soldi pubblici buttati in banchi a rotelle da mal di schiena. Azzolina e Arcuri verranno ricordati come… - VittorioSgarbi : Corriere della Sera: “Veneto, i banchi a rotelle finiscono in magazzino: «Fanno male alla schiena». Tranne per quel… - Corriere : Veneto, la decisione: i banchi a rotelle finiscono in magazzino. «Fanno male alla schiena» - ilconteamar : RT @VittorioSgarbi: Corriere della Sera: “Veneto, i banchi a rotelle finiscono in magazzino: «Fanno male alla schiena». Tranne per quella d… - DavideFinardi : RT @VeroDeRomanis: Banchi a rotelle sono stati pagati con debito che andrà sulle spalle dei giovani che su quei banchi avrebbero dovuto sed… -