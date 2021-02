AirPods Max, ecco perché dovresti comprare subito le nuove cuffie Apple (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il lancio delle nuove AirPods Max ha confermato che Apple si è trasformata in un’azienda tecnologica del lusso. L’uscita delle prime cuffie over-ear brandizzate con il logo della Mela ha confermato che non c’è altra azienda al mondo in grado di unire esclusività e desiderabilità del prodotto come quella guidata da Tim Cook. L’obiettivo di Cupertino era portare la magia (e il successo) delle AirPods in un nuovo design che accontentasse i più accaniti fan della musica di alta qualità che richiedono un paio di cuffie per sentire i propri brani preferiti. Ma lo ha fatto proponendo un target di prezzo (629€) che rendono questa novità un oggetto di tendenza per pochi fortunati che possono urlare al mondo il proprio status sociale. Se gli altri competitor propongono prodotti simili su una ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il lancio delleMax ha confermato chesi è trasformata in un’azienda tecnologica del lusso. L’uscita delle primeover-ear brandizzate con il logo della Mela ha confermato che non c’è altra azienda al mondo in grado di unire esclusività e desiderabilità del prodotto come quella guidata da Tim Cook. L’obiettivo di Cupertino era portare la magia (e il successo) dellein un nuovo design che accontentasse i più accaniti fan della musica di alta qualità che richiedono un paio diper sentire i propri brani preferiti. Ma lo ha fatto proponendo un target di prezzo (629€) che rendono questa novità un oggetto di tendenza per pochi fortunati che possono urlare al mondo il proprio status sociale. Se gli altri competitor propongono prodotti simili su una ...

