Il retroscena: Carli-Parma sempre più in bilico. Lo Monaco più di un'idea (Di lunedì 1 febbraio 2021) La posizione di Marcello Carli a Parma è sempre più in bilico. Rispetto a quanto sottolineato da Sportitalia diversi giorni fa, possiamo aggiungere che il malcontento non è soltanto di D'Aversa, che ha rilasciato dichiarazioni significative dopo la gara di Napoli quasi ignorando le ultime operazioni di mercato, ma anche della stessa proprietà. Carli ha avuto la possibilità di lavorare in autonomia, ha scelto lui Liverani, ma si è presentato male e tardi con i rinforzi, sia a settembre che in questa sessione. La sua posizione è a rischio, sotto la lente di ingrandimento, al punto che potrebbe esserci una svolta già subito dopo le ultime ore di mercato. E la candidatura di Pietro Lo Monaco resta quella più gettonata. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

