Vietare lo smartphone agli under 12? Il 66% degli italiani dice sì a una legge (Di domenica 31 gennaio 2021) Il sondaggio: il 62% chiede l'iscrizione ai social solo con la carta d'identità. Ma il 58% non controlla l'attività dei figli sul web Leggi su quotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Il sondaggio: il 62% chiede l'iscrizione ai social solo con la carta d'identità. Ma il 58% non controlla l'attività dei figli sul web

