La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - regole_senza : @see_lallero Applausi anche a Sileri adesso quindi??? Sempre informazione di parte e pilotata??? O adesso vanno ben… - ellygio81 : Vi presento la dittatura e la censura! Se non è chiaro così non capisco cosa altro serve... - lamuta27881931 : Giustamente Sileri parla di 1500, là siamo tornati. Allestito un rogo mediatico per il ribelle dott. Amici. Ma non… - MariaLu91149151 : RT @IaconiBiagio: Formigli e il giornalismo obbiettivo. -

Ultime Notizie dalla rete : Viceministro Sileri

a Live non è la D'Urso: 'Giusto riaprire ma con la mascherina. Vaccini? Servirà tutto il 2021' . Lunedì scatta la zona gialla in quasi tutte le regioni d'Italia, nella puntata di ...A poche ore dal ritorno in zona gialla per quasi tutta Italia, a eccezione di sei regioni che resteranno in arancione, ilalla Salute, Pierpaolo, si dice favorevole a una graduale ripartenza: 'Giusto che le persone riprendano a uscire - dice in collegamento a 'Live - Non è la d'Urso' - così come è ...Il servizio di PiazzaPulita nello studio del medico di base Mariano Amici già segnalato all'ordine dei medici per le sue affermazioni.© Social (Facebook etc) Viceministro Sileri a Live non è la D'Urso: «Giusto riaprire ma con la mascherina. Vaccini? Servirà tutto il 2021» Viceministro Sileri a Live non è l ...