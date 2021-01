Taranto, vigili aggrediti dopo controllo: due arresti. L'ira di sindaco e comandante (Di domenica 31 gennaio 2021) Due agenti della Polizia locale di Taranto sono stati aggrediti mentre erano impegnati in controlli ad un posto di blocco. Hanno fermato due uomini in sella a un motociclo che hanno reagito con ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) Due agenti della Polizia locale disono statimentre erano impegnati in controlli ad un posto di blocco. Hanno fermato due uomini in sella a un motociclo che hanno reagito con ...

Due agenti della Polizia locale di Taranto sono stati aggrediti mentre erano impegnati in controlli ad un posto di blocco. Hanno fermato due uomini in sella a un motociclo che hanno reagito con violenza. In seguito sono stati ...

Aggressione alla Polizia Locale, il sindaco Melucci, il comandante Matichecchia e l’amministrazione tutta a sostegno degli operatori Ieri sera durante una pattuglia del corpo della Polizia Locale di T ...

«L’episodio che ha coinvolto due nostri agenti è di una gravità inaudita, è un affronto all’intera città oltre che al corpo della Polizia Locale. Uno dei nostri ragazzi è finito in ospedale per le con ...

