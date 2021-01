Spezia-Udinese 0-1 | decide de Paul dal dischetto | il tabellino e le pagelle della sfida

(Di domenica 31 gennaio 2021) È appena terminata il match, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A: ile le. Cala il sipario allo stadio Alberto Picco, dove si è appena concluso l’incontro di campionato traed. Ad aggiudicarsi lo scontro diretto per la salvezza è la squadra di Gotti che vince L'articolo proviene da YesLife.it.

Da quando c'è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo. Spezia-Udinese 0-1: De Paul riporta Gotti al successo, Italiano ko: Dopo 9 turni senza vittorie i friulani passano. De Paul lancia l'Udinese: i friulani si impongono di misura contro lo Spezia (1-0). Serie A, vittoria di misura dell'Udinese contro lo Spezia. Serie A, Spezia-Udinese 0-1: esordio per Llorente.

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Udinese

Lo scontro salvezza del Picco se lo aggiudica l'battendo loper 1 - 0 nel lunch match valido per la ventesima giornata di Serie A. Decisiva la rete di De Paul su rigore nel secondo tempo. Gli uomini di Gotti, reduci dal pareggio con ...Calendario e risultati - Classifica0 - 1, rivivi la diretta Formazioni ufficiali: Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Galabinov, ...L'Udinese sbanca il Picco, battuto lo Spezia 1-0 nel lunch match della prima giornata di ritorno di Serie A. Poche occasioni da gol e gioco molto ...Vittoria pesante dei friulani grazie alla rete dell’argentino delizia e croce del match. Rosso anche per Saponara. Liguri in in difficoltà Fa tutto De Paul nel quinto anticipo della ventesima giornata ...