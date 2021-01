Spezia, Bastoni: «Stanchezza? Non cerco scuse. Sassuolo tra le migliori» (Di domenica 31 gennaio 2021) Simone Bastoni, terzino dello Spezia, parla della sconfitta casalinga contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del difensore spezzino Simone Bastoni, terzino dello Spezia, parla della sconfitta casalinga contro l’Udinese ai canali ufficiali del club. Stanchezza PER LE GARE RAVVICINATE – «Magari un po’ sì, ma non cerchiamo di attaccarci a queste cose. Ora dobbiamo lavorare, siccome abbiamo più tempo per la prossima partita la prepareremo meglio cercando di andare a fare risultato». Sassuolo – «Sicuramente il Sassuolo è una delle squadre più forti del nostro campionato. Come detto prima, cerchiamo di prepararla bene in settimana per affrontarli nel miglior modo possibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Simone, terzino dello, parla della sconfitta casalinga contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del difensore spezzino Simone, terzino dello, parla della sconfitta casalinga contro l’Udinese ai canali ufficiali del club.PER LE GARE RAVVICINATE – «Magari un po’ sì, ma non cerchiamo di attaccarci a queste cose. Ora dobbiamo lavorare, siccome abbiamo più tempo per la prossima partita la prepareremo meglio cercando di andare a fare risultato».– «Sicuramente ilè una delle squadre più forti del nostro campionato. Come detto prima, cerchiamo di prepararla bene in settimana per affrontarli nel miglior modo possibile». Leggi su Calcionews24.com

