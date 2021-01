Slalom Chamonix 31 gennaio, sci alpino: startlist, orario, tv, programma (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondo appuntamento tra i pali stretti a Chamonix. Dopo la vittoria di ieri Clement Noel cerca il bis sulle nevi di casa. Il transalpino è il principale favorito, con invece l’austriaco Marco Schwarz che è sempre più vicino a conquistare la coppa di specialità. Situazione difficile, invece, in casa Italia con Alex Vinatzer uscito addirittura tra i primi quindici dell’ordine di merito (pettorale 17), che ha assoluto bisogno di un buon risultato in vista degli ormai imminenti Mondiali di Cortina. Di seguito il programma, gli orari e le startlist dello Slalom di Chamonix, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go. Non mancherà la ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondo appuntamento tra i pali stretti a. Dopo la vittoria di ieri Clement Noel cerca il bis sulle nevi di casa. Il transè il principale favorito, con invece l’austriaco Marco Schwarz che è sempre più vicino a conquistare la coppa di specialità. Situazione difficile, invece, in casa Italia con Alex Vinatzer uscito addirittura tra i primi quindici dell’ordine di merito (pettorale 17), che ha assoluto bisogno di un buon risultato in vista degli ormai imminenti Mondiali di Cortina. Di seguito il, gli orari e ledellodi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go. Non mancherà la ...

