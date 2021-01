Serie A | vittorie esterne di Udinese | Genoa e Lazio Pari Sassuolo

sportli26181512 : È un Milan da trasferta: Pioli meglio di Capello. Vittorie e gol, fuori è sempre festa: È un Milan da trasferta: Pi… - marcovarini : RT @Gazzetta_it: È un #Milan da trasferta: #Pioli meglio di #Capello. Vittorie e gol, fuori è sempre festa - Gazzetta_it : È un #Milan da trasferta: #Pioli meglio di #Capello. Vittorie e gol, fuori è sempre festa - MMoretti24 : Alla voce 'Giocatori la cui presenza in campo è decisiva', segnate il nome di Bram Nuytinck: nelle 6 partite di Ser… - sportli26181512 : Spezia-Udinese 0-1: De Paul riporta Gotti al successo, Italiano ko: Dopo 9 turni senza vittorie i friulani passano… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vittorie

TUTTO mercato WEB

D'Aversa Statistiche e curiosità Napoli e Parma hanno pareggiato solo uno degli ultimi 16 incroci inA (2 - 2, maggio 2015), con noveazzurre e sei gialloblù a completare il parziale. ......di questa partita del girone C diC che negli ultimi dieci precedenti ufficiali (tutti disputati dal 2016 in poi) vanta un bilancio in perfetta parità, costituito da quattroper ...Il girone di ritorno del Sassuolo si apre con un pareggio acciuffato all’ultimo secondo. Una gara tutto sommato equilibrata ma che ha visto i sardi capitalizzare meglio le occasioni create. L’arrembag ...A Verona la squadra di Aglietti supera gli abruzzesi per 3-1 con Palmiero, Mogos e De Luca. In gol Maistro per gli ospiti, ultimi in classifica ...