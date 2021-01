Sanremo 2021, Codacons: «Esclusione immediata di Fedez o denunceremo la RAI in procura» (Di domenica 31 gennaio 2021) Fedez Continua ad ingigantirsi l’affair Fedez - Francesca Michielin legato a Sanremo 2021. Ieri sera, il rapper ha infatti pubblicato per errore, su Instagram, circa 10 secondi di Chiamami Per Nome, ossia il brano con cui dovrebbe partecipare con la collega al Festival dal 2 al 6 marzo 2021, salvo un ulteriore spostamento di tre o quattro settimane. I vertici Rai e la direzione del Festival, proprio per questo, si sono presi alcuni giorni di tempo per decidere se espellere o meno i cantanti dalla manifestazione, ma il Codacons ha immediatamente ‘tuonato’ su questa titubanza, minacciando ripercussioni legali. “Esclusione immediata di Fedez da Sanremo, o denunceremo la RAI in ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 31 gennaio 2021)Continua ad ingigantirsi l’affair- Francesca Michielin legato a. Ieri sera, il rapper ha infatti pubblicato per errore, su Instagram, circa 10 secondi di Chiamami Per Nome, ossia il brano con cui dovrebbe partecipare con la collega al Festival dal 2 al 6 marzo, salvo un ulteriore spostamento di tre o quattro settimane. I vertici Rai e la direzione del Festival, proprio per questo, si sono presi alcuni giorni di tempo per decidere se espellere o meno i cantanti dalla manifestazione, ma ilhamente ‘tuonato’ su questa titubanza, minacciando ripercussioni legali. “dida, ola RAI in ...

Agenzia_Ansa : In una storia postata su Instagram e poi tolta, Fedez accenna 'Chiamami per nome', il brano per Sanremo con Frances… - davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - Primaonline : “Solo canzoni” rilancia Giancarlo Leone, con 5 Festival di Sanremo alle spalle, per fare i conti con la mancanza di… - BassoFabrizio : E' mentalmente già a #Sanremo2021 categoria #NuoveProposte. Il brano è #Scopriti (guardate il video). Si chiama… - Milano_Events : SANREMO: il Codacons chiede la squalifica di Fedez dal Festival, ecco il motivo - -