Sampdoria-Juventus 0-2, decidono Chiesa e Ramsey (Di domenica 31 gennaio 2021) Inizia con una vittoria il girone di ritorno della Juventus. I bianconeri di Pirlo si sono imposti 2-0 in casa della Sampdoria nel terzo anticipo della 20.a giornata di Serie A. E così la Juve sale al terzo posto scavalcando la Roma e risponde subito al Milan capolista, che resta a +7. Inizio tattico, poi è supremazia dei bianconeri, in gol al primo affondo (20’): Ronaldo smista a destra per Morata, palla al centro per l’accorrente Chiesa che anticipa netto Colley e timbra senza difficoltà. Al 39’ pericoloso CR7: missile dal limite alto di un soffio.Altra chance per il portoghese un minuto dopo, che però su imbeccata di Chiesa deve allargarsi troppo per aggirare Audero e da posizione defilata non riesce a trovare la porta. Al 44’ fondamentale recupero di Yoshida su Ronaldo, pronto a colpire. Blucerchiati troppo dietro ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 31 gennaio 2021) Inizia con una vittoria il girone di ritorno della. I bianconeri di Pirlo si sono imposti 2-0 in casa dellanel terzo anticipo della 20.a giornata di Serie A. E così la Juve sale al terzo posto scavalcando la Roma e risponde subito al Milan capolista, che resta a +7. Inizio tattico, poi è supremazia dei bianconeri, in gol al primo affondo (20’): Ronaldo smista a destra per Morata, palla al centro per l’accorrenteche anticipa netto Colley e timbra senza difficoltà. Al 39’ pericoloso CR7: missile dal limite alto di un soffio.Altra chance per il portoghese un minuto dopo, che però su imbeccata dideve allargarsi troppo per aggirare Audero e da posizione defilata non riesce a trovare la porta. Al 44’ fondamentale recupero di Yoshida su Ronaldo, pronto a colpire. Blucerchiati troppo dietro ...

