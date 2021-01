Precipitano in un dirupo davanti alla figlioletta. Tragedia in montagna (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - Tragedia sulle montagne tra Bergamo e Brescia: una coppia di escursionisti milanesi, marito e moglie, è morta cadendo in dirupo davanti alla figlioletta di cinque anni. È accaduto all'ora di pranzo di domenica 31 gennaio vicino al Passo della Presolana, sul Monte Vareno: durante la gita sui sentieri dell'Alta Vallecamonica. La donna di 35 anni è scivolata su una lastra di ghiaccio ed è precipitata giù. Il marito 40enne nel tentativo di salvarla è finito anche lui nel dirupo cadendo per oltre 200 metri. Entrambi sono morti sul colpo. Per una macabra coincidenza l'incidente è avvenuto su un sentiero poco distante al Salto degli sposi, un belvedere che prende il nome dal suicidio di un musicista polacco e di una pittrice che nell'800 si tolsero la vita lanciandosi abbracciati nel ... Leggi su agi (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI -sulle montagne tra Bergamo e Brescia: una coppia di escursionisti milanesi, marito e moglie, è morta cadendo indi cinque anni. È accaduto all'ora di pranzo di domenica 31 gennaio vicino al Passo della Presolana, sul Monte Vareno: durante la gita sui sentieri dell'Alta Vallecamonica. La donna di 35 anni è scivolata su una lastra di ghiaccio ed è precipitata giù. Il marito 40enne nel tentativo di salvarla è finito anche lui nelcadendo per oltre 200 metri. Entrambi sono morti sul colpo. Per una macabra coincidenza l'incidente è avvenuto su un sentiero poco distante al Salto degli sposi, un belvedere che prende il nome dal suicidio di un musicista polacco e di una pittrice che nell'800 si tolsero la vita lanciandosi abbracciati nel ...

sulsitodisimone : Precipitano in un dirupo davanti alla figlioletta. Tragedia in montagna - ilcirotano : Precipitano in un dirupo davanti alla figlioletta. Tragedia in montagna - - leggoit : #Brescia Madre e padre precipitano in un dirupo e muoiono davanti alla figlia di cinque anni - msn_italia : Madre e padre precipitano in un dirupo e muoiono davanti alla figlia di cinque anni - infoitinterno : Madre e padre precipitano in un dirupo e muoiono davanti alla figlia di cinque anni -