Portaerei Cavour verso gli Stati Uniti: missione con un occhio sulla Libia (Di domenica 31 gennaio 2021) La Portaerei Cavour è partita alla volta degli Stati Uniti dove acquisirà la certificazione per poter operare con gli F-35B. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha salutato l’equipaggio quando era ancora in navigazione nel golfo di Taranto accompagnato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, dal capo di Stato Maggiore della Marina, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 31 gennaio 2021) Laè partita alla volta deglidove acquisirà la certificazione per poter operare con gli F-35B. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha salutato l’equipaggio quando era ancora in navigazione nel golfo di Taranto accompagnato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, dal capo di Stato Maggiore della Marina, InsideOver.

MinisteroDifesa : #29gennaio La Portaerei Cavour della #MarinaMilitare verso gli Stati Uniti per la Campagna Ready for Operations. Ac… - MinisteroDifesa : #29gennaio La Portaerei Cavour parte per gli Stati Uniti, il saluto del Ministro della Difesa @guerini_lorenzo all… - mazziottidicels : Analisi puntuale di quello che è stato e che sarà fatto sulla nostra portaerei #Cavour. - Venti4M : #30gennaio Difesa: La Portaerei Cavour parte per gli @StatiUnitiDAmerica. Leggi l'articolo su @Venti4M - sageness77 : RT @MinisteroDifesa: #29gennaio La Portaerei Cavour della #MarinaMilitare verso gli Stati Uniti per la Campagna Ready for Operations. Acqui… -