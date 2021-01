Perché i cani annusano spesso le parti intime? (Di domenica 31 gennaio 2021) Chi ha un cane in casa sa che il nostro amico peloso oltre a portare tanta gioia nella nostra vita ci tiene in forma e in salute costringendoci a fare movimento per portarlo fuori a fare i suoi bisogni e socializzare con gli altri pelosetti. Ma proprio in occasione di questi momenti di socialità avrete notato alcuni comportamenti tanto insoliti quanto comuni in ogni razza e stazza di cane: quando due o più quattrozampe si incontrano si annusano le parti intime. I feromoni Vi siete mai chiesti il perchè? Ce lo spiega la rivista Focus Per i cani l’olfatto è un senso importantissimo ed essi annusano tutto, come se “leggessero” e capissero il mondo attraverso gli odori. Quando incontrano un appartenente alla loro specie, gli annusano le labbra, le orecchie, i genitali e la ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 31 gennaio 2021) Chi ha un cane in casa sa che il nostro amico peloso oltre a portare tanta gioia nella nostra vita ci tiene in forma e in salute costringendoci a fare movimento per portarlo fuori a fare i suoi bisogni e socializzare con gli altri pelosetti. Ma proprio in occasione di questi momenti di socialità avrete notato alcuni comportamenti tanto insoliti quanto comuni in ogni razza e stazza di cane: quando due o più quattrozampe si incontrano sile. I feromoni Vi siete mai chiesti il perchè? Ce lo spiega la rivista Focus Per il’olfatto è un senso importantissimo ed essitutto, come se “leggessero” e capissero il mondo attraverso gli odori. Quando incontrano un appartenente alla loro specie, glile labbra, le orecchie, i genitali e la ...

