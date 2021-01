Manca una settimana per finire la fase 1 del vaccino, poi toccherà agli over 80 (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - E' in dirittura d'arrivo la fase 1 della campagna vaccinale in Italia, almeno per quanto riguarda la prima dose. Sono circa 2 milioni infatti i soggetti da vaccinare nella prima fase, 1,4 milioni di operatori sanitari e sociosanitari e 570mila ospiti (e personale) delle Rsa. A oggi sono 1,9 milioni gli italiani cui è stata già somministrata la prima dose, ma nel computo ci sono anche 350mila vaccinati non sanitari (dato che ha sollevato le critiche della Fnomceo, la federazione degli ordini dei medici) e poco meno di 15mila over 80. Rispetto invece ai primi due target fissati dal piano vaccini, gli operatori sanitari vaccinati sono 1 milione 355mila: ne Mancano dunque meno di 50mila per completare la copertura della prima dose. Più indietro gli ospiti delle Rsa: rispetto al target di 570mila, risultano vaccinati ... Leggi su agi (Di domenica 31 gennaio 2021) AGI - E' in dirittura d'arrivo la1 della campagna vaccinale in Italia, almeno per quanto riguarda la prima dose. Sono circa 2 milioni infatti i soggetti da vaccinare nella prima, 1,4 milioni di operatori sanitari e sociosanitari e 570mila ospiti (e personale) delle Rsa. A oggi sono 1,9 milioni gli italiani cui è stata già somministrata la prima dose, ma nel computo ci sono anche 350mila vaccinati non sanitari (dato che ha sollevato le critiche della Fnomceo, la federazione degli ordini dei medici) e poco meno di 15mila80. Rispetto invece ai primi due target fissati dal piano vaccini, gli operatori sanitari vaccinati sono 1 milione 355mila: neno dunque meno di 50mila per completare la copertura della prima dose. Più indietro gli ospiti delle Rsa: rispetto al target di 570mila, risultano vaccinati ...

