Lo Spezia può passare di mano: Volpi tratta la cessione del club (Di domenica 31 gennaio 2021) LA Spezia - Notizia che arriva quasi a sorpresa in casa di uno Spezia che sta lavorando su più tavoli in attesa del match con l'Udinese all'ora di pranzo. Non solo su quello del mercato dei calciatori,... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 gennaio 2021) LA- Notizia che arriva quasi a sorpresa in casa di unoche sta lavorando su più tavoli in attesa del match con l'Udinese all'ora di pranzo. Non solo su quello del mercato dei calciatori,...

raffaellapaita : “Conservare una centrale a carbone a #Spezia è inaccettabile e non si può dire che questa città non abbia fatto la… - infoitsport : Gabriele Volpi può cedere lo Spezia: trattativa in corso con una multinazionale USA - forzagranata1 : ?? #CALCIO Lo Spezia può passare di mano: Volpi tratta la cessione del club Nel fondo interessato anche investitori… - sportli26181512 : Lo #Spezia può passare di mano: Volpi tratta la cessione del club: Nel fondo interessato anche investitori arabi. N… - GiuliB84 : Lo Spezia riesce ad attrarre ricchi stranieri ed il #Toro no....incredibile!la risposta può essere solo una ...LA F… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia può Lo Spezia può passare di mano: Volpi tratta la cessione del club

Il presidente dello Spezia Gabriele Volpi , infatti, sta trattando la cessione del pacchetto di maggioranza del club ligure ad un fondo che al suo interno vede anche investitori arabi. Ufficialmente ...

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo per Spezia Udinese!

... che può seriamente dirsi candidata allo scudetto al netto di quella che sia oggi la situazione di ... Ci sono due incroci assolutamente imperdibili in questo senso: Spezia Udinese e Crotone Genoa. Gli ...

Il presidente delloGabriele Volpi , infatti, sta trattando la cessione del pacchetto di maggioranza del club ligure ad un fondo che al suo interno vede anche investitori arabi. Ufficialmente ...... cheseriamente dirsi candidata allo scudetto al netto di quella che sia oggi la situazione di ... Ci sono due incroci assolutamente imperdibili in questo senso:Udinese e Crotone Genoa. Gli ...