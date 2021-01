LIVE Sci di fondo, Sprint Falun in DIRETTA: vincono Svahn e Klaebo, Pellegrino out in semifinale! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni delle Sprint di Falun e vi augura un buon proseguimento di serata. 15:17 Al maschile invece: Federico Pellegrino (ITA) 354 punti Gleb Retivykh (RUS) 289 punti Alexander Bolshunov (RUS) 284 punti Oskar Svensson (SWE) 172 punti Lucas Chanavat (FRA) 167 punti. 15:14 Questa la classifica della Coppa del Mondo Sprint femminile: Anamarija Lampic (SLO) 341 punti Nadine Faehndrich (SUI) 259 punti Linn Svahn (SWE) 250 punti Natalia Nepryaeva (RUS) 214 punti Jessie Diggins (USA) 190 punti Nona un’ottima Lucia Scardoni con 141 punti. 15:12 Lucia Scardoni alla fine ha chiuso in dodicesima piazza, buona gara per l’azzurra, che ha sofferto un po’ in semifinale. 15:10 Si ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:20 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni delledie vi augura un buon proseguimento di serata. 15:17 Al maschile invece: Federico(ITA) 354 punti Gleb Retivykh (RUS) 289 punti Alexander Bolshunov (RUS) 284 punti Oskar Svensson (SWE) 172 punti Lucas Chanavat (FRA) 167 punti. 15:14 Questa la classifica della Coppa del Mondofemminile: Anamarija Lampic (SLO) 341 punti Nadine Faehndrich (SUI) 259 punti Linn(SWE) 250 punti Natalia Nepryaeva (RUS) 214 punti Jessie Diggins (USA) 190 punti Nona un’ottima Lucia Scardoni con 141 punti. 15:12 Lucia Scardoni alla fine ha chiuso in dodicesima piazza, buona gara per l’azzurra, che ha sofferto un po’ in semifinale. 15:10 Si ...

