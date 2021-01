Lecce | ufficiale | risoluzione con l’ex Palermo Simone Lo Faso L’annuncio

Leggi su mediagol

(Di domenica 31 gennaio 2021) Pochi istanti fa, l'ufficialità:Lonon è più un calciatore del.Il club pugliese, attraverso una breve nota diramata sul proprio sito di riferimento, ha annunciato la rescissione consensuale del contratto che legava l'attaccante classe 1998 ai giallorossi. Un contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2021. Di seguito, il comunicato in questione."L’U.S.comunica di aver effettuato laconsensuale del rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2021, con il calciatoreLo".Dopo il fallimento del club di viale del Fante, ilaveva scelto di ingaggiare proprio il calciatore palermitano che, in due parentesi di sei mesi ciascuna, ha collezionato appena quattro presenze totali con la maglia dei ...