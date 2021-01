**Governo: riunioni M5S per punti programma, su Mes nessuna apertura 'discussione chiusa'** (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Sul ricorso al Mes "la trattativa non ci sarà, per il M5S la discussione su questo è chiusa: per noi attivarlo è impossibile perché non terremmo, il gruppo esploderebbe". Lo dice all'Adnkronos una fonte di primo piano del M5S, spiegando che, su questo punto, "anche Crimi è stato molto chiaro: non c'è negoziato". Mentre i membri grillini delle varie commissioni si stanno riunendo, in queste ore, per mettere a punto il cronoprogramma che potrebbe costituire la base del Conte ter -in vista del nuovo giro di 'consultazioni' di domani- l'eventuale discussione sul ricorso al fondo salva Stati risulta accantonata. "Un punto di caduta - spiega la stessa fonte - potrebbe essere quella di dire a Renzi di non alzare la posta sul Mes, ma di riscrivere insieme i saldi del Recovery facendo in modo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Sul ricorso al Mes "la trattativa non ci sarà, per il M5S lasu questo è: per noi attivarlo è impossibile perché non terremmo, il gruppo esploderebbe". Lo dice all'Adnkronos una fonte di primo piano del M5S, spiegando che, su questo punto, "anche Crimi è stato molto chiaro: non c'è negoziato". Mentre i membri grillini delle varie commissioni si stanno riunendo, in queste ore, per mettere a punto il cronoche potrebbe costituire la base del Conte ter -in vista del nuovo giro di 'consultazioni' di domani- l'eventualesul ricorso al fondo salva Stati risulta accantonata. "Un punto di caduta - spiega la stessa fonte - potrebbe essere quella di dire a Renzi di non alzare la posta sul Mes, ma di riscrivere insieme i saldi del Recovery facendo in modo di ...

TV7Benevento : **Governo: riunioni M5S per punti programma, su Mes nessuna apertura 'discussione chiusa'**... - Corrado0M : RT @ManuelaPerrone: Renzi: 'Iv preferisce soluzione di un governo politico a governo istituzionale. Siamo disponibili a lavorare per metter… - marcellacannar2 : Noi vogliamo un #governo #politico, ma solo se riusciamo a chiarirci sulle cose da #fare. Servono idee chiare, non… - Gandalf1948 : RT @silviacarducci5: VOGLIAMO UN GOVERNO POLITICO, MA NON A TUTTI I COSTI” – MATTEO RENZI CHIEDE UN DOCUMENTO SCRITTO PER SMONTARE IL CONTI… - Diaboli19956086 : @SkyTG24 Ma Fontana cosa fa e dov’è?? Quando si fanno le riunioni Governo/Regioni!!!! Dimostra che tipo di politico è... -