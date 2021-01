DIRETTA Crotone-Genoa: segui la partita LIVE (Di domenica 31 gennaio 2021) Alle 15 luci accese allo stadio Ezio Scida per la 20^ giornata di Serie A, si affrontano Crotone e Genoa. Il Crotone è il fanalino di coda della classifica di Serie A. Serve una vittoria per provare a dare la sterzata ad una stagione che rischia di diventare difficile da salvare. Di fronte il Genoa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 gennaio 2021) Alle 15 luci accese allo stadio Ezio Scida per la 20^ giornata di Serie A, si affrontano. Ilè il fanalino di coda della classifica di Serie A. Serve una vittoria per provare a dare la sterzata ad una stagione che rischia di diventare difficile da salvare. Di fronte ilQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

BottaroR : RT @EdoardoBus: Una pausa rilassante per parlare del mio #Genoa. Oggi pomeriggio dopo Crotone @GenoaCFC, in diretta su @pianetagenoa alle 1… - ma_liguori : RT @EdoardoBus: Una pausa rilassante per parlare del mio #Genoa. Oggi pomeriggio dopo Crotone @GenoaCFC, in diretta su @pianetagenoa alle 1… - pianetagenoa : RT @EdoardoBus: Una pausa rilassante per parlare del mio #Genoa. Oggi pomeriggio dopo Crotone @GenoaCFC, in diretta su @pianetagenoa alle 1… - EdoardoBus : Una pausa rilassante per parlare del mio #Genoa. Oggi pomeriggio dopo Crotone @GenoaCFC, in diretta su… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Crotone-Genoa: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -