Colonia-Arminia Bielefeld | formazioni e statistiche

Marius Wolf potrebbe avere tra i nuovi acquisti Max Meyer ed Emmanuel Dennis mentre il Colonia cerca di scavalcare l'Arminia Bielefeld di Ritsu Doan dal posto di spareggio retrocessione. Il calcio d'inizio di Colonia-Arminia Bielefeld è previsto oggi, domenica 31 gennaio alle ore 14.30. Colonia-Arminia Bielefeld: a che punto sono le due squadre? Il capitano Jonas Hector ha affrontato l'Armenia Bielefeld cinque volte nella sua carriera. L'ex nazionale tedesco ha vinto tutte e quattro le partite contro l'Arminia in Bundesliga 2, perdendo solo nel suo primo incontro nella massima serie con loro. Ellyes Skhiri è il capocannoniere del Colonia in Bundesliga in questa stagione con tre ...

