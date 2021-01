Cate Blanchett apre una galleria d’arte nella sua tenuta in Inghilterra (Di domenica 31 gennaio 2021) Che fosse appassionata d’arte l’avevamo già vagamente intuito. Anzi, definirla soltanto tale sarebbe forse riduttivo, perché in realtà Cate Blanchett è proprio laureata in Belle Arti. Infatti frequenti sono state le sue incursioni nel mondo dell’arte contemporanea, a tal punto da aver collaborato anche con diversi “big” del settore. Tra queste collaborazioni ricordiamo per esempio Manifesto, il video di Julian Rosefeldt per il quale Blanchett prestò il volto. Quest’opera fu oggetto di un’importante mostra al Palazzo delle Esposizioni a Roma, della quale VelvetMag parlò ampiamente qui. Oggi l’attrice ha intenzione di aprire una galleria all’interno della sua tenuta di campagna, situata nell’East Sussex, nel sud-est dell’Inghilterra. In progetto c’è la costruzione di un ... Leggi su velvetmag (Di domenica 31 gennaio 2021) Che fosse appassionatal’avevamo già vagamente intuito. Anzi, definirla soltanto tale sarebbe forse riduttivo, perché in realtàè proprio laureata in Belle Arti. Infatti frequenti sono state le sue incursioni nel mondo dell’arte contemporanea, a tal punto da aver collaborato anche con diversi “big” del settore. Tra queste collaborazioni ricordiamo per esempio Manifesto, il video di Julian Rosefeldt per il qualeprestò il volto. Quest’opera fu oggetto di un’importante mostra al Palazzo delle Esposizioni a Roma, della quale VelvetMag parlò ampiamente qui. Oggi l’attrice ha intenzione di aprire unaall’interno della suadi campagna, situata nell’East Sussex, nel sud-est dell’. In progetto c’è la costruzione di un ...

