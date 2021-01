Barbano | “Milan e Juve sono Ibra e Ronaldo dipendenti”

PianetaMilan : .@aleBarbano a @TuttiConvocati: '#Milan e #Juventus sono #Ibrahimovic e #Ronaldo dipendenti' - nonnoenry56 : @tutticonvocati @alebarbano A Barbano cambia spacciatore, ma che cazzo stai a di'.il Milan ha vinto anche senza Ibr… - MarcoMacagnino5 : @tutticonvocati @alebarbano Dite a questo barbano che il Milan ha fatto più punti senza Ibra che con Ibra...e di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbano Milan

Pianeta Milan

... trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro... Bakayoko? Bakayoko che alaveva mostrato gli stessi limiti che sono emersi ieri. È un ...Sono le parole di Alessandrosul Corriere dello Sport a proposito della sconfitta della ... in attesa della gara dela Cagliari. Per rimontare i quali, non basterà certo vincere nel ...Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere Dello Sport: 'Secondo me Gattuso è già un allenatore virtualmente licenziato. C’é stato anche ...Bomba di mercato di Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: 'Tra Benitez e De Laurentiis non c'è stata solo una chiacchierata' ...