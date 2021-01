Balotelli contro Alda D’Eusanio: “Fuori da qualsiasi programma a vita” (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle ultime ore sta facendo molto discutere una frase pronunciata dalla giornalista Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip, programma del quale è entrata a far parte lo scorso venerdì. Nel corso di una conversazione un po’ ambigua e di dubbio gusto la donna avrebbe detto: “Certo il pesce bianco, vedi qualche negro a tavola?”. Nella casa è calato il gelo e si è cercato di cambiare discorso immediatamente. Ma la parola ‘negro’ ha fatto infuriare il popolo del web e non solo. L’attaccante del Monza Mario Balotelli e il fratello Enock, ex concorrente del reality, hanno infatti chiesto l’immediata espulsione di Alda: “Mio fratello mi ha fatto notare l’uscita di questa persona la mia domanda è ovvia. Perché queste persone esistono ancora? Perché questa battuta fa ancora ridere? Perché non è ancora punibile ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle ultime ore sta facendo molto discutere una frase pronunciata dalla giornalistaal Grande Fratello Vip,del quale è entrata a far parte lo scorso venerdì. Nel corso di una conversazione un po’ ambigua e di dubbio gusto la donna avrebbe detto: “Certo il pesce bianco, vedi qualche negro a tavola?”. Nella casa è calato il gelo e si è cercato di cambiare discorso immediatamente. Ma la parola ‘negro’ ha fatto infuriare il popolo del web e non solo. L’attaccante del Monza Marioe il fratello Enock, ex concorrente del reality, hanno infatti chiesto l’immediata espulsione di: “Mio fratello mi ha fatto notare l’uscita di questa persona la mia domanda è ovvia. Perché queste persone esistono ancora? Perché questa battuta fa ancora ridere? Perché non è ancora punibile ...

KrisKappa101 : “In televisione devi essere da esempio per i giovani e per la gente” Non lo ha detto il Papa, ma Balotelli junior… - whentdwm : che dire in alternativa posso concedervi lui e Harry che si urlano contro parole casuali in italiano che vanno da B… - sellydemZUS : RT @AtlantisProm: Non solo non la tagga nelle storie le ha pure tolto il segui su IG. Quella sera, dopo le frasi di Balotelli e la sua rea… - maharrysoul : RT @AtlantisProm: Non solo non la tagga nelle storie le ha pure tolto il segui su IG. Quella sera, dopo le frasi di Balotelli e la sua rea… - pinaz_ : RT @AtlantisProm: Non solo non la tagga nelle storie le ha pure tolto il segui su IG. Quella sera, dopo le frasi di Balotelli e la sua rea… -