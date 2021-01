Alvino: “De Laurentiis è vicino a Gattuso e alla squadra, clima sereno” (Di domenica 31 gennaio 2021) Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto sapere che Aurelio De Laurentiis è con la squadra attraverso un post sui propri canali social. De Laurentiis vicino a Gattuso e alla squadra. Una domenica in ritiro con gli azzurri per ADL che a mezzogiorno si è presentato nell’albergo che ospita il Napoli in attesa del match con il Parma. Il presidente raggiungerà poi il Maradona con tutta la comitiva. Registrato in ritiro un clima assolutamente sereno e la giusta concentrazione in vista della gara con i ducali. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Carlo, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto sapere che Aurelio Deè con laattraverso un post sui propri canali social. De. Una domenica in ritiro con gli azzurri per ADL che a mezzogiorno si è presentato nell’albergo che ospita il Napoli in attesa del match con il Parma. Il presidente raggiungerà poi il Maradona con tutta la comitiva. Registrato in ritiro unassolutamentee la giusta concentrazione in vista della gara con i ducali. L'articolo ilNapolista.

