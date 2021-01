Ubriaco aggredisce medico e vigilantes del Pronto Soccorso | 39enne denunciato 

(Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – I carabinieri della stazione di Giugliano hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio undi Melito, noto alle forze dell’ordine, che, trasportato presso l’ospedale di Giugliano per delle ferite al volto, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche e senza alcun motivo apparente, aveva colpito con degli schiaffi in faccia ildi turno deled ildi servizio che aveva cercato di prestareal sanitario. I militari, giunti immediatamente dopo, sono riusciti a riportare la calma, hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

