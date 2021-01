Rwm Italia ricorre contro lo stop all'export di armi in Arabia ed Emirati (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI Rwm Italia annuncia ricorsi contro il governo per la revoca delle licenze di esportazione verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. "Siamo di fronte a un provvedimento 'ad aziendam', che di fatto colpisce duramente solo Rwm Italia", ha dichiarato l'amministratore delegato, Fabio Sgarzi, dopo che l'Uama, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamenti ha notificato all'azienda la revoca delle licenze all'esportazione di bombe d'aereo rilasciate tra il 2016 e il 2018. Fra queste c'è anche l'autorizzazione alla consegna, ancora da effettuare, di oltre metà delle 20 mila bombe del tipo 'MK' (circa 12.700 del valore di oltre 411 milioni di euro) della Rwm, che l'Italia aveva venduto a Riad nel 2016, quando era già iniziato l'intervento armato della coalizione saudita ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI Rwmannuncia ricorsiil governo per la revoca delle licenze di esportazione verso l'Saudita e gliArabi Uniti. "Siamo di fronte a un provvedimento 'ad aziendam', che di fatto colpisce duramente solo Rwm", ha dichiarato l'amministratore delegato, Fabio Sgarzi, dopo che l'Uama, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamenti ha notificato all'azienda la revoca delle licenze all'esportazione di bombe d'aereo rilasciate tra il 2016 e il 2018. Fra queste c'è anche l'autorizzazione alla consegna, ancora da effettuare, di oltre metà delle 20 mila bombe del tipo 'MK' (circa 12.700 del valore di oltre 411 milioni di euro) della Rwm, che l'aveva venduto a Riad nel 2016, quando era già iniziato l'intervento armato della coalizione saudita ...

