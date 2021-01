Renzi pone le condizioni: «Governo politico ma non ad ogni costo». E chiede un programma scritto, il Mes e la testa di Arcuri (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo l’assegnazione del mandato esplorativo di ieri, 29 gennaio, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico sono iniziate oggi, 30 gennaio, a Montecitorio alle 16 con il Movimento 5 Stelle, la cui delegazione era guidata dal capo politico Vito Crimi. Subito dopo, Fico ha consultato il Partito Democratico, a cui sono seguiti Iv e LeU: in questo modo verificherà l’esistenza di una maggioranza di Governo a partire da quella dell’esecutivo uscente. Entro martedì prossimo sarà suo il compito di cercare di rimettere insieme i cocci creati da questa crisi di Governo che si è conclusa con le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Leu: «Non abbiamo posto veti» «Noi siamo disponibili a dare il nostro contributo e non abbiamo posto veti». Così Federico Fornaro, ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo l’assegnazione del mandato esplorativo di ieri, 29 gennaio, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico sono iniziate oggi, 30 gennaio, a Montecitorio alle 16 con il Movimento 5 Stelle, la cui delegazione era guidata dal capoVito Crimi. Subito dopo, Fico ha consultato il Partito Democratico, a cui sono seguiti Iv e LeU: in questo modo verificherà l’esistenza di una maggioranza dia partire da quella dell’esecutivo uscente. Entro martedì prossimo sarà suo il compito di cercare di rimettere insieme i cocci creati da questa crisi diche si è conclusa con le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Leu: «Non abbiamo posto veti» «Noi siamo disponibili a dare il nostro contributo e non abbiamo posto veti». Così Federico Fornaro, ...

