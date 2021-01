Lo fermano per un controllo ma…trovano droga nel doppiofondo dell’auto: hashish per 600.000 euro (Di sabato 30 gennaio 2021) Un normale controllo della circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Stazione di Vicovaro ha messo nei guai un 32enne moldavo alla guida di un’auto. Già il suo atteggiamento, particolarmente nervoso, in un primo momento attribuito alla palese violazione della normativa anti-Covid, ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo. L’auto condotta dal cittadino straniero dall’esterno risultava come “appesantita” e più bassa nell’assetto; ed effettivamente, l’intuizione investigativa non è risultata sbagliata. Leggi anche: Roma, è ai domiciliari ma evade e va sotto casa della moglie: 43enne arrestato (di nuovo) All’interno è emerso un doppio fondo ricavato nel sotto scocca dove erano nascosti ben 100 kg di hashish che, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato circa 600 mila ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021) Un normaledella circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Stazione di Vicovaro ha messo nei guai un 32enne moldavo alla guida di un’auto. Già il suo atteggiamento, particolarmente nervoso, in un primo momento attribuito alla palese violazione della normativa anti-Covid, ha insospettito i Carabinieri che hanno deciso di approfondire il. L’auto condotta dal cittadino straniero dall’esterno risultava come “appesantita” e più bassa nell’assetto; ed effettivamente, l’intuizione investigativa non è risultata sbagliata. Leggi anche: Roma, è ai domiciliari ma evade e va sotto casa della moglie: 43enne arrestato (di nuovo) All’interno è emerso un doppio fondo ricavato nel sotto scocca dove erano nascosti ben 100 kg diche, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato circa 600 mila ...

