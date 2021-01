L’Inter gioca a poker: doppio Lukaku, Lautaro e autogol, 4-0 al Benevento (Di sabato 30 gennaio 2021) Tutto facile per L’Inter nella gara delle 20.45 contro il Benevento: a San Siro finisce 4-0 per i nerazzurri, gara mai in discussione. Partono subito molto forte i ragazzi di Antonio Conte, su un calcio di punizione laterale battuto da Eriksen è di Riccardo Improta lo sfortunato tocco che supera Montipò e regala il vantaggio alL’Inter dopo 7?. Nella ripresa Lautaro Martinez vince un rimpallo e senza pensarci un secondo tira e trafigge l’estremo difensore sannita col sinistro, è il minuto 57. L’argentino è presente anche nella terza rete, intercettando un pessimo passaggio di Montipò, il pallone arriva a Romelu Lukaku che di sinistro non perdona al 67?. Dieci minuti più tardi i nerazzurri calano il poker, stavolta il centravanti belga gonfia la rete col piede non preferito, il destro. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Tutto facile pernella gara delle 20.45 contro il: a San Siro finisce 4-0 per i nerazzurri, gara mai in discussione. Partono subito molto forte i ragazzi di Antonio Conte, su un calcio di punizione laterale battuto da Eriksen è di Riccardo Improta lo sfortunato tocco che supera Montipò e regala il vantaggio aldopo 7?. Nella ripresaMartinez vince un rimpallo e senza pensarci un secondo tira e trafigge l’estremo difensore sannita col sinistro, è il minuto 57. L’argentino è presente anche nella terza rete, intercettando un pessimo passaggio di Montipò, il pallone arriva a Romeluche di sinistro non perdona al 67?. Dieci minuti più tardi i nerazzurri calano il, stavolta il centravanti belga gonfia la rete col piede non preferito, il destro. ...

sforzainter1 : Sembra davvero che l’@Inter sia una squadra compatta, in cui tutti si battono per la causa. Resta l’amarezza per le… - TheRub14 : @garo08capitano Gioca l’Inter, pensano al Milan. - AcVo_KA : @Tomele03 ma 4-0 è goleada già, ed ho capito, vi riferite al fatto che l'Inter gioca sempre di merda dopo le goleade - MarianoModica : Non è che l'Inter gioca meglio quando non c'è Conte in panchina? - mattiamaestri46 : Che uomo incredibile. Nel mentre gioca l'#Inter lui ha tempo per pensare anche al mercato del #Parma -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter gioca SNAI – Serie A: Atalanta-Lazio ancora da «1» Milan, Inter e Juventus avanti tutta Fortune Italia