Firenze. I contagi, da quando i ristoranti sono aperti a pranzo, sono calati di oltre il 32% (Di sabato 30 gennaio 2021) Tremila cessazioni di attività della ristorazione in Toscana, un centinaio nella provincia fiorentina. Da aprile a settembre 2020, sul comune di Firenze, hanno cessato l’attività 28 ristoranti. E’ emergenza nel settore Horeca e a lanciare ancora una volta l’allarme è Pasquale Naccari, portavoce di TNI Italia – Tutela Nazionale Imprese e presidente di Ristoratori Toscana. “I nostri ristoranti – afferma – sono luoghi sicuri e sono i numeri dei casi giornalieri a evidenziarlo: nelle regioni che si trovano in zona gialla, quelle in cui i locali sono stati aperti a pranzo, i dati epidemiologici sono stazionari o in lieve diminuzione. In Toscana da un mese i nostri ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 30 gennaio 2021) Tremila cessazioni di attività della ristorazione in Toscana, un centinaio nella provincia fiorentina. Da aprile a settembre 2020, sul comune di, hanno cessato l’attività 28. E’ emergenza nel settore Horeca e a lanciare ancora una volta l’allarme è Pasquale Naccari, portavoce di TNI Italia – Tutela Nazionale Imprese e presidente di Ristoratori Toscana. “I nostri– afferma –luoghi sicuri ei numeri dei casi giornalieri a evidenziarlo: nelle regioni che si trovano in zona gialla, quelle in cui i localistati, i dati epidemiologicistazionari o in lieve diminuzione. In Toscana da un mese i nostri ...

