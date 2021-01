Coronavirus, Fedriga in diretta su Facebook: “L’Europa ci penalizza” (Di sabato 30 gennaio 2021) Non ci sta alle nuove restrizioni, soprattutto quelle che arrivano dalL’Europa, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. In una diretta sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione ha parlato della situazione dell’epidemia in Friuli, dopo la notizia che arriva da Bruxelles con l’ingresso della nostra regione nell’area rosso scuro. Al centro delle critiche di Fedriga ci sono i parametri utilizzati dall’Ue per la classificazione dei paesi più a rischio contagio, indicatori che “penalizzano noi che lavoriamo di più e facciamo più tamponi molecolari. Se smettessimo, saremmo zona bianca addirittura”. Leggi su udine20 (Di sabato 30 gennaio 2021) Non ci sta alle nuove restrizioni, soprattutto quelle che arrivano dal, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano. In unasul suo profilo, il presidente della Regione ha parlato della situazione dell’epidemia in Friuli, dopo la notizia che arriva da Bruxelles con l’ingresso della nostra regione nell’area rosso scuro. Al centro delle critiche dici sono i parametri utilizzati dall’Ue per la classificazione dei paesi più a rischio contagio, indicatori che “no noi che lavoriamo di più e facciamo più tamponi molecolari. Se smettessimo, saremmo zona bianca addirittura”.

