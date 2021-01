Alessandro Tersigni | la moglie è un volto noto di Amici – FOTO

dt_il : @declassata Alessandro Tersigni, Melita, Diana e Luca Dorigo. Che bei tempi ?? - DreamMarika : RT @mcdannolove: Un piccolo tributo (ho davvero avuto l'imbarazzo della scelta) alle molte, straordinarie prove che Alessandro Tersigni sta… - mcdannolove : Un piccolo tributo (ho davvero avuto l'imbarazzo della scelta) alle molte, straordinarie prove che Alessandro Tersi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Tersigni

Yeslife

Vittorio () e Beatrice (Caterina Bertone) provano infine a mantenere le distanze per scongiurare il peggio, cosa che non riesce altrettanto bene ad Armando (Pietro Genuardi) e ...... Melita ha conquistato il cuore del suo coinquilino, all'epoca non conosciuto come lei al grande pubblico,, oggi attore di successo.Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Beatrice si mettono insieme? Si amano ancora proprio come in passato?Dal Gf al Paradiso delle Signore, si tratta proprio di Alessandro Tersigni, l'attore romano che da anni presta il volto per Vittorio Conti.