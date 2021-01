A Nocera Inferiore un Polo per la Protezione Civile (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un’unica sede per ospitare tutte le associazioni di Protezione Civile. L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore apre ufficialmente il Polo dedicato alle associazioni di volontariato che operano nell’ambito della Protezione Civile. Il Polo è situato nell’ex edificio scolastico di Chivoli in Via Urbulana. Le Associazioni che saranno ospitate all’interno della nuova sede sono Club Universo, Noi con voi, San Prisco ed Etruria. Le Associazioni potranno usufruire anche dello spazio esterno adibito a deposito e parcheggio degli automezzi di intervento. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco di Nocera Inferiore Manlio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un’unica sede per ospitare tutte le associazioni di. L’amministrazione comunale diapre ufficialmente ildedicato alle associazioni di volontariato che operano nell’ambito della. Ilè situato nell’ex edificio scolastico di Chivoli in Via Urbulana. Le Associazioni che saranno ospitate all’interno della nuova sede sono Club Universo, Noi con voi, San Prisco ed Etruria. Le Associazioni potranno usufruire anche dello spazio esterno adibito a deposito e parcheggio degli automezzi di intervento. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco diManlio ...

Monya_raisin : RT @fatina909: ???????????????????????? NERUZZO 11 ANNI...NON RICORDO DA QUANDO È IN CANILE...11 KG DOLCISSIMO CI VORREBBE UNA BELLA FAMIGLIA TRANQUILL… - elenacrick : RT @fatina909: ???????????????????????? NERUZZO 11 ANNI...NON RICORDO DA QUANDO È IN CANILE...11 KG DOLCISSIMO CI VORREBBE UNA BELLA FAMIGLIA TRANQUILL… - stieffno : RT @fatina909: ???????????????????????? NERUZZO 11 ANNI...NON RICORDO DA QUANDO È IN CANILE...11 KG DOLCISSIMO CI VORREBBE UNA BELLA FAMIGLIA TRANQUILL… - mascalzonesbt : Gubbio - Samb, arbitra Pascarella di Nocera Inferiore - - paoletti1002 : RT @fatina909: ???????????????????????? NERUZZO 11 ANNI...NON RICORDO DA QUANDO È IN CANILE...11 KG DOLCISSIMO CI VORREBBE UNA BELLA FAMIGLIA TRANQUILL… -