Via i mercenari | spazio all’Onu L’appello Usa sulla Libia commentato da Mezran

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli Stati Uniti hanno chiesto a Russia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti di ritirare le proprie unità miliari dalla, rispettando le scadenze fissate dall’accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre — accordo che fa da base al processo di stabilizzazione in corso e guidato d. La scadenza era fissata per il 23 gennaio, ma non c’è stato alcun movimento da parte di nessuno. “Chiediamo a tutte le parti esterne, incluse Russia, Turchia e Emirati Arabi Uniti, di rispettare la sovranità libica e di cessare immediatamente ogni intervento militare in”, ha detto giovedì l’ambasciatore statunitense Richard Mills durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Mills occupa il ruolo di facente funzione al Palazzo di Vetro, in attesa che si concluda il processo di ...

MAXCA100 : @TgLa7 Vai via, bene così. Gente seria, no escort mercenari da 24h. #lodoPreviti - Doina99519053 : - Michele_Arnese : RT @ziobedo: Il Giorno della Memoria e i mercenari della menzogna - StartMagNews : RT @ziobedo: Il Giorno della Memoria e i mercenari della menzogna - ziobedo : Il Giorno della Memoria e i mercenari della menzogna -

Ultime Notizie dalla rete : Via mercenari

Redattore Sociale

Tutte le forze armate straniere o i gruppi diprivati presenti in Libia devono "immediatamente" abbandonare il Paese, a partire da Turchia e Russia. A lanciare il monito sono gli Stati Uniti...Il semovente contraereo hi tech era stato condotto sul campo daidella compagnia Wagner, vicina al Cremlino. Il trasferimento in Europa e poi probabi?Tutte le forze armate straniere o i gruppi di mercenari privati presenti in Libia devono "immediatamente" abbandonare il Paese, a partire da Turchia e Russia. A lanciare il monito sono gli Stati Uniti ...Il semovente contraereo hi tech era stato condotto sul campo dai mercenari della compagnia Wagner, vicina al Cremlino. Il trasferimento in Europa e poi ...