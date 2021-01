The Black Phone: Ethan Hawke nell’horror di Scott Derrickson (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ethan Hawke torna a collaborare nuovamente con Jason Blum e la Blumhouse nel nuovo film The Black Phone, diretto dal regista Scott Derrickson Ad ottobre venne annunciato il nuovo progetto originale della Blumhouse Productions e Universal Pictures: The Black Phone. Non solo, trapelò anche il nome del regista, l’apprezzato Scott Derrickson; per l’autore, il secondo progetto con il produttore Jason Blum. Oggi la notizia di una new entry nel cast. Parliamo di Ethan Hawke, ormai alla sua nona collaborazione con la casa di produzione Blumhouse. The Black Phone: curiosità sul film con Ethan Hawke The ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 29 gennaio 2021)torna a collaborare nuovamente con Jason Blum e la Blumhouse nel nuovo film The, diretto dal registaAd ottobre venne annunciato il nuovo progetto originale della Blumhouse Productions e Universal Pictures: The. Non solo, trapelò anche il nome del regista, l’apprezzato; per l’autore, il secondo progetto con il produttore Jason Blum. Oggi la notizia di una new entry nel cast. Parliamo di, ormai alla sua nona collaborazione con la casa di produzione Blumhouse. The: curiosità sul film conThe ...

