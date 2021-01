Tennis | WTA Melbourne 2 2021 | tabellone sorteggiato Tornano Barty e Serena Williams Camila Giorgi pesca Burel | per Cocciaretto c’è Lin Zhu

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel secondo dei due WTA 500 dioriginariamente programmati (prima dell’istituzione del terzo per le giocatrici in quarantena dura), lo Yarra Valley Classic, si registra il ritorno di due delle protagoniste più attese delfemminile: la numero 1 del mondo Ashleighin un caso,nell’altro. L’australiana e l’americana debutteranno direttamente con il secondo turno, dato che hanno un bye al primo in funzione dela 54 giocatrici, e lo stesso farà l’altra statunitense Sofia Kenin, la miglior giocatrice della stagione passata. Saranno in totale 10 ad essere esentate dal turno iniziale, finendo con la cinese Shuai Zhang. In chiave italiana ci sono due giocatrici al via. La prima è, che debutta con la ...