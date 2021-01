Striscia la notizia | grave lutto nel programma | il triste annuncio poco fa

Leggi su howtodofor

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Matteo Troiano che per tanti anni ha partecipato a Strisci laè morto, è stato lo stesso Ezio Greggio che lo ha reso noto: chi era? Proprio in questi ultimi minuti è venuto a mancare.. il Maestro Pavarotto volto noto del tg satirico, la sua morte è stata annunciata da uno dei conduttori storici del, ovvero Ezio Greggio. E’ stato un cantante e un comico italiano e molto spesso all’interno dilaera vittima degli scherzi del conduttore che però lo considerava ormai come uno dei famiglia, dal 2008 fino al 2012 è stato anche al suo fianco nelVeline. (Continua..) Una curiosità, il cantante ha ammesso di avere iniziato la sua carriera suonando la fisarmonica e che durante un provino durante la sua ...